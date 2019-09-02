Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
- AA
Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Binnaz Topçu, Kübra Topçu, Ensar Taşçı, Eslem Taşçı ve Tuğba Taşçı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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