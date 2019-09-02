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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Binnaz Topçu, Kübra Topçu, Ensar Taşçı, Eslem Taşçı ve Tuğba Taşçı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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