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Sivas'ta otel çalışanı çatıdaki karı temizlemek isterken canından oldu

Sivas'ta bir otelde çalışan işçi kar temizlemek için çıkmak istediği 4 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki otelde çalışan B.G. otelin çatısına çıkıp yağan karı temizlemek için otelin yanında bulunan 4 katlı apartmanın çatısından otelin çatısına geçmek istedi. Bu sırada otel çalışanı B.G. bakır levhanın kırılmasıyla apartmanın merdiven boşluğundan zemine düştü.

Otel çalışanının düştüğünü görenler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından B.G. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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