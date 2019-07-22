Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Sivas-Erzincan kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
- AA
Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Çukurbelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter ve Başak Turunç, Hasan ve Ayşe Görmez ile Medine Kul yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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