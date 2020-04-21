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Yaşam

Sivas'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

AA21 Nisan 2020 Salı 22:26 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:26
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Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında S.T. (38), F.E. (54) ve H.A. (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, F.E. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.T. ve F.E. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, H.A. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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