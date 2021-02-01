Sivas'ta yolları kapanan köylere ambulans yardımı

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 19:24

Sivas'ın Divriği ilçesinde farklı köylerdeki 3 hasta, kapalı köy yollarının Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Güllüce köyünde rahatsızlanan Y.D.’nin yakınları 112 acil sağlık ekiplerini arayarak acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken 112 acil sağlık ekipleri, Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele çalışmalarında Güllüce köyüne öncelik veren ekipler, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

İlçeye 39 kilometre uzaklıkta bulunan Güllüce köyünde, kronik hastalığı olduğu öğrenilen Y.D.’ye ilk yardımı olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Divriği ilçesine götürüldü. Bu esnada sağlık ekiplerine Divriği İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti.

Yine Divriği ilçesinde Dişbudak ve Akbaba köylerinde de rahatsızlanan 2 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.