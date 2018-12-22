Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sivil savunmada yerli ve milli iş birliği

AFAD ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stratejik cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla yurt içinde geliştirilmesini hedefleyen protokol, teknoloji alanında karşılıklı bilgi, deneyimlerin paylaşılmasını, altyapıların kullanılmasını, araştırma geliştirme faaliyetleri ve görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Sivil savunmada Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalması hedeflenen iş birliği ile afet yönetimi, erken uyarı, haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sistemleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer savunmaya dönük cihaz ve sistemlerin yerli hale getirilmesi planlanıyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA