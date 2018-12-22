Sivil savunmada yerli ve milli iş birliği

Stratejik cihaz ve sistemlerin milli imkanlarla yurt içinde geliştirilmesini hedefleyen protokol, teknoloji alanında karşılıklı bilgi, deneyimlerin paylaşılmasını, altyapıların kullanılmasını, araştırma geliştirme faaliyetleri ve görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Sivil savunmada Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalması hedeflenen iş birliği ile afet yönetimi, erken uyarı, haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sistemleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer savunmaya dönük cihaz ve sistemlerin yerli hale getirilmesi planlanıyor.