Siyer sınavı 2019 sonuçları açıklandı mı? Siyer sınavı ödülleri nedir? Siyer sorgulama

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yapılan Siyer sınavı 17 Şubat'ta 75 ilde düzenlendi. 75 ilde düzenlenen ve 4 kategoriden yaklaşık 300 bin kişinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları http://s.siyersinavi.com adresinden T.C. kimlik numarası veya 11 haneli telefon numarasından sorgulanabiliyor. Peki, Siyer sınavı 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Şubat’ta yapılan siyer sınavı ödülleri nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları...

SİYER SINAV SONUÇLARI VE ÖDÜLLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını anlama, yaptıklarını idrak etme, örnek alma ve topluma yansıtmak için Peygamver Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Siyer sınavının sonuçları ve ödülleri 2019 Mart ayında açıklanacak.

SİYER 2019 SINAV ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Dizüstü Bilgisayar, Bisiklet, Tablet, Kol Saati, Sırt Çantası, Eşarp/Futbol Topu, Satranç Takımı, Dua Yayın Kitap Seti, Flash Bellek 16 gb, Kitap Seti, Tam Altın, Umre, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Powerbank (Taşınabilir Şarj Cihazı) gibi birbirinden önemli ödüllerin bulunduğu Siyer Sınavı büyük katılım ile gerçekleştirildi.

Sınav sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) yerine gönderebilir. Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadar ki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir. Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez