‘Sizin öncülüğünüzü gençler örnek almalı’
BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Dr. Kanem, Emine Erdoğan’a kadınlar ve kız çocuklarının sorunları konusunda gösterdiği liderlikten dolayı teşekkür etti.
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kadınların Güçlendirilmesi ve Kadın Sağlığını İlgilendiren Tabularla Mücadele” konulu etkinliğe katıldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Yardımseverlik Platformu ELBI iş birliği ile Antalya’da düzenlenen etkinlik öncesinde Emine Erdoğan, BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem ile özel bir görüşme yaptı. Emine Erdoğan’a kadınlar ve kız çocuklarının sorunları konusunda gösterdiği liderlikten dolayı teşekkür eden Dr. Natalia Kanem, 4 milyona yakın mülteciye yaptıkları insani yardım dolayısıyla da kendisini tebrik etti. Dr. Kanem, mültecilerin yaşadıkları bölgeleri bizzat ziyaret edip, yapılan çalışmaları yakından gördüğünü ve etkilendiğini de Emine Erdoğan’a iletti.
SIKLIKLA BAHSEDİLİYOR
Emine Erdoğan’ın Eylül’de Birleşmiş Milletler’de yaptığı, “Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” temalı konuşmasının da oldukça etkileyici olduğunu ifade eden Dr. Kanem, Afrikalı lider eşlerinin öncülüğünden sıklıkla bahsettiği Emine Erdoğan’ın, herkesi bir araya getirme özelliğinin gençler tarafından örnek alınması gerektiğini ifade etti. Emine Erdoğan’ın, Myanmar’da yaşanan dramı uluslararası mecraya taşımak üzere Bangladeş’e yaptığı ziyaretin etkilerinden de bahseden Dr. Kanem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da değinerek, gençlere verdikleri değerin önemine vurgu yaptı. Görüşmede; Türkiye’de ve dünyada kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk STK’larının Afrika’da kadın sağlığı ve su konusundaki çalışmalarından da bahsetti.
Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Let’s Talk” (Hadi konuşalım) etkinliğinin ödül törenine katıldı. Bugün dünyada kadın ve kız çocuklarının sağlığını olumsuz etkileyen birçok sosyal belirleyici olduğunu aktaran Erdoğan, şu mesajları verdi: Bu nedenle bizlerin sorumluluğu çok büyük. Kkadınlar yoksulluğun bedelini kimi zaman yaşamlarıyla ödüyorlar. Çocuk yaşta evlilikler, kadın sünneti, kadına yönelik şiddet gibi konular insanlığın onurunu zedeleyen mevzulardır. Tüm dünyada yaygın olan kadına yönelik şiddet ise tek kelimeyle insanlığa ihanettir. Ne yazık ki yaşamları boyunca her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlıkla mücadele ediyoruz.” Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılara ödüllerini takdim etti.
Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği sporcularıyla da fotoğraf çektirdi.
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