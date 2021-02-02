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Yaşam

Şizofreni hastası ailesini rehin aldı, PÖH ekiplerince etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da annesi, yengesi ve kardeşlerini bıçakla rehin alan şizofreni hastası Halil A., Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA02 Şubat 2021 Salı 17:41 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 17:41
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Olay, Eyüpnebi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören Halil A., birlikte yaşadığı annesi, yengesi ve kardeşleriyle tartıştı. Halil A., odasından aldığı bıçakla tehditler savurunca, aile bireyleri korkuya kapılıp kendilerini bir odaya kilitledi. Bu sırada Halil A., elinde bıçak pencereden çıkarak bağırınca mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ardından da Özel Harekat polisleri çağırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, Halil A. polisin tüm çağrılarına karşın eylemine sonlandırmayınca Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, Halil A.’yı etkisiz hale getirdi. Halil A. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Evde rehin alınan yakınları da olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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