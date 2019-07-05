Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

Savcılık, taksirle işlenen suç olduğu için hastane yönetimi, doktor ve hemşirelerin kusur oran tespitini yaptıracak yetkili kurum bulamadı. Adlı Tıp Kurumu da “Yetki alanımızda değil” dedi. Skandal olay Selma Kılıç’ın eşine boşanma davası açmasıyla ortaya çıkmıştı. Sarışın olan Yusuf Kılıç, oğlu Cihangir’in esmer olmasından şüphelenince DNA testi yaptırmış, aynı odada kalan Demirler çiftinin oğlu Eymen’in babası olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararıyla çocuklar geçen yıl gerçek ailelerine verildi. Eşinden boşanan Trabzonlu anne, Eymen ve Cihangir’i ayırmamak için Adıyamanlı ailenin yanına taşındı.

SAVCILIK YANIT ARIYOR

Aynı hastanede dünyaya gelen Eymen ve Cihangir, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla gerçek ailelerine teslim edilmişti.

(Akşam)