30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6086
  • 6,3305
  • 255.352
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

İstanbul’da 4 yıl önce Trabzon ve Adıyamanlı ailelerin bebeklerinin karıştığı Özel Asya Hastanesi hakkındaki soruşturma, kusur oran tespiti yüzünden tamamlanamadı. Skandal olay boşanma davası açmasıyla ortaya çıkmıştı. Çocuklar 3 yıl sonra mahkeme kararıyla gerçek ailelerine teslim edilmişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savcılık, taksirle işlenen suç olduğu için hastane yönetimi, doktor ve hemşirelerin kusur oran tespitini yaptıracak yetkili kurum bulamadı. Adlı Tıp Kurumu da “Yetki alanımızda değil” dedi. Skandal olay Selma Kılıç’ın eşine boşanma davası açmasıyla ortaya çıkmıştı. Sarışın olan Yusuf Kılıç, oğlu Cihangir’in esmer olmasından şüphelenince DNA testi yaptırmış, aynı odada kalan Demirler çiftinin oğlu Eymen’in babası olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararıyla çocuklar geçen yıl gerçek ailelerine verildi. Eşinden boşanan Trabzonlu anne, Eymen ve Cihangir’i ayırmamak için Adıyamanlı ailenin yanına taşındı. 

SAVCILIK YANIT ARIYOR

Aynı hastanede dünyaya gelen Eymen ve Cihangir, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla gerçek ailelerine teslim edilmişti. 
 
(Akşam)

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Suudi Arabistan SİHA düşürdü

Suudi Arabistan SİHA düşürdü

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

Falçatayla boğazını kesti: Gerekirse idam edileyim

Falçatayla boğazını kesti: Gerekirse idam edileyim

70 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

70 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Yakında Türkiye'deler... İşte S-400'lerin özellikleri

Yakında Türkiye'deler... İşte S-400'lerin özellikleri

Dünyanın her yerinden büyüleyici gece manzaraları

Dünyanın her yerinden büyüleyici gece manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA