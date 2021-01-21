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Yaşam

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 ve 10 yaşındaki iki kardeş öldü

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve diğer çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Dilan ve Muttalip Yıldırım'ın cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:25
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Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Rıfat Yıldırım, sabah uyandığında eşi ve 3 çocuğunun hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan Yıldırım (16) ile Muttalip Yıldırım'ın (10) hayatını kaybettiğini, anne Meliha ve Mustafa Talha Yıldırım'ın ise gazdan etkilendiğini tespit etti.

Anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan ve Muttalip Yıldırım'ın cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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