Sobayı yakmak isterken kendini yakan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Fıraktın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oğlunun evinin bitişiğinde yaşayan Feride M., (105) sobayı yakmak istedi. Sobayı yakarken üstü tutuşan Feride M., ateşi söndürmek için çeşmeyi giderken yere düştü. Bu sırada alevler Feride M.'nin üzerini sardı. Feride M., burada yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.
Feride M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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