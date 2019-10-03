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Soda şişesi patlamasına tazminat cezası

Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, 5 yıl önce 16 yaşındayken markette soda şişesinin patlaması sonucu sağ gözünü kaybeden genç ve ailesine 248 bin 422 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Merkez Bağlar ilçesinde 5 yıl önce babaannesi ve kardeşiyle alışveriş yapmak için markete giden K.A'nın (21) gözüne, soda almak istediği sırada şişenin patlaması sonucu cam parçaları isabet etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören K.A, sağ gözünde görme yetisini kaybetti.

K.A'nın ailesi, olay nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle, avukatları aracılığıyla 2. Tüketici Mahkemesine soda firması ve market yönetimi hakkında 3 milyon 300 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Soda firması ve market yetkilileri de avukatları aracılığıyla, "haksız ve hukuka aykırı açıldığını" ileri sürdükleri davanın reddini talep etti.

- YÜZDE 28 MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunca gönderilen raporda, mağdurun çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespit işleminin yapıldığı, buna göre yüzde 28 meslekte kazanma gücünü kaybettiği bildirildi.

Ankara 1. Tüketici Mahkemesinin sunduğu bilirkişi raporunda ise olayın meydana gelmesinde davalı taraflardan soda firmasının yüzde 60, marketin yüzde 20 kusurlu oldukları, yüzde 10 "kaçınılmazlık" ve yüzde 10 da "kötü tesadüf" etkisinin olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Mahkeme tarafından gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu verilen kararda şu değerlendirmede bulunuldu:

"Davacının sağ gözünün kör olmasında davalıların bilirkişi raporlarıyla sorumlu olduklarının sabit olduğu tespit edilmiştir. Maddi zarar miktarı olay tarihinden itibaren belirlenerek, söz konusu miktar üzerinden maddi tazminat talebine karar verilmiştir. Tarafların ekonomik, sosyal durumları, hak ve nesafet ilkesi, olayda K.A'nın sağ gözünü ve yüzde 28 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmesi dikkate alınarak, davacının manevi huzurunu doyurmaya yetecek ancak zenginleşmesine de yol açmayacak miktardaki değerler üzerinden manevi tazminat talebinin kabulü kararlaştırılmıştır."

Mahkeme, maddi tazminat olarak soda firmasından 136 bin 817 lira, market sahibinden 45 bin 605 lira, K.A. için 50 bin, anne ve babası için 10 bin, 3 kardeşi için de 6 bin lira olmak üzere 66 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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