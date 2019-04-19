Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

İzmir'de bankacı Ramazan-Dilşen Çil çifti, çocukları Kuzey'i soğuk algınlığı geçmiyor diye gittiği doktorda, Kuzey'in kalbinin büyüdüğünü öğrendi. Yapılan tetkiklerde Kuzey'in kalbine giden temiz kan damarının akciğerine gittiği ve kirli kanı kalbe pompalayıp kalbin hücrelerini öldürdüğü belirlendi. Yaklaşık 2 haftadır cihaza bağlı olarak yaşayan 14 aylık Kuzey, kalp nakli olmaza hayata tutunamayacak. Organ nakli bekleyen Çil çifti, organ bağışının önemine dikkat çekerek, ''Bugün biz, yarın siz olabilirsiniz. Benim oğluma ve başka organ bekleyen kişilere can olabilmek için organ bağışı olmadaı olmuyor'' dedi .

İzmir'de bankacı çift Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık çocukları Kuzey, Mart'ın ikinci haftası soğuk algınlığı geçirdi. Küçük Kuzey doktora götürülürken doktor, soğuk algınlığı için ilaçlar verdi. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Kuzey iyileşmeyince Çil ailesi, çocuklarını tekrar devamlı gittikleri doktoruna 20 Mart günü götürdü. Doktor, akciğer filmi çektirmesi sonrası Kuzey'in kalbinde büyüme olduğunu fark etti ve Çil ailesini kardiyoloğa yönlendirdi. Kardiyologda kalbin çok büyüdüğü belirlenmesi sonrası Kuzey direk Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevkedildi. Burada hastalığın belirlenmesi için filmler çekilirken Kuzey'in ateşi 3-4 gün boyunca düşmedi.Kalp damarları filminin çekilmesi sonrası, kalbin pompala gücünün yüzde 10 ile 20 civarında olduğu, kalbe giden temiz kan pompalarından birinin akciğere bağlandığı ve kalbe buradan kirli kan gittiği belirlendi.

Her şey kötüye gitmeye başladı

Oğlunda görülen hastalığın 300 binde bir görülen 'Alcapa' hastalığı olduğunu söyleyen baba Ramazan Çil, ''Doktorlar bunun tedavisi olduğunu söyledi. Akciğere bağlanan damarı normal yere bağlamak için tedavisi vardı. Ama kalp tamamen kirli kanla beslendiği için kalpteki hücreler ölmüş. O hücreler canlanır mı canlanmaz mı öyle bir durum var. 1 hafta sonra ameliyat olduk. Çok başarıl geçti. İlk 15 saat gayet her şey güzeldi. 15. saatte bir atak geçirdi. Kalp durdu, bir dakika boyunca masaj ile yerine getirdiler. Kalbi ilaçla beslemeye başladılar. Sonra işler olumsuz gitmeye başladı. Ameliyattan 2 gün sonra makinaya bağladılar. Çünkü kalp yetmiyor. O günden beride makinada'' dedi

Kalp nakli beklemekten başka çaremiz yok

Bir hafta sonra doktorların Kuzey'in kendini toparlamasının çok zor olduğunu, uzun süre alabileceğini söylediğini belirten baba Ramazan Çİl, ''Çocuklar için de, büyüklere takılan çantada taşınan yapay kalp yok dediler. 16 kilonun altında olanlara yokmuş. Şuan tek çözüm kalp nakli. Ulusla acil listeden acilin acili diye kalp nakli listesine aldılar. Kalp nakli beklemekten başka çaremiz yok'' dedi.