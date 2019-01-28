Söğüt halkından Engin Altan’a davet

Diriliş Ertuğrul, yeni sezonuyla izeyicileri ile buluşurken, dizide bu sezon en çok dikkat çeken isimlerin başında ise diziye, Ertuğrul Gazi’nin oğlu olarak dahil olan Osman oldu. 13 yaşındaki ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin Osman Bey karakterini canlandıran Emre Üçtepe Osmanlı Devleti’nin 720. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı şu günlerde Söğüt’e gelerek, başta Ertuğrulgazi Türbesi, Kuyulu Mescit, Söğüt çarşısını gezdi. Öte yandan Söğüt halkı, dizinin başrol oyuncusu olan ve Ertuğrulgazi karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan’ı da ilçelerine davet ettiler.