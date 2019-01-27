'Şöhret olmak isteyeni dersime almıyorum!'
Ünlü oyuncu Nazan Kesal: Sırf ünlü olmak için gelenleri oyunculuk derslerime almıyorum. Şöhret için düz duvara tırmananlar nereden geldiklerini unutup seyirciyi küçümsemesin!
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nazan Kesal, yapımcıların yetenekli oyuncuların peşinde olmadığını belirterek, “Yapımcılar kaşı gözü güzel kızlar, vücut yapmış erkekler peşinde koşuyor. Konservatuvardan mezun, yetenekli o kadar çok oyuncu var ki, kimse dönüp bakmıyor. Kamera önü oyunculuk dersi veriyorum ve ünlü olmaya gelenleri oyunculuk dersine almıyorum” dedi.
Kesal, Zeytinburnu Belediyesince gazeteci Bedir Acar yönetiminde düzenlenen “Sanatın Ustaları Konuşuyor” isimli söyleşi programının konuğu oldu. Küçük bir kasabada büyüdüğünü ve ilk taklitlerini konu komşuya yaptığını dile getiren sanatçı, ailesinin isteği üzerine ticaret lisesinde bankacı ya da muhasebeci olmak üzere okuduğunu ancak sanat yeteneği dolayısıyla yolunun güzel sanatlar fakültesine çıktığını söyledi.
TİYATRODA EĞİTİM ŞART
TRT 1’in yeni dizisi “Halka”da rol almaya başlayan Kesal, eğitimin her alanda ve herkes için önemli olduğuna dikkati çekerek, “Tiyatro yapıyorsanız yüzde 100 konservatuvar eğitimi gerekli. Çünkü tiyatro dediğimiz alan çok özel bir alan ve canlı bir performans. Bunun için özel bir kondisyon, farkındalık, akıl ve disiplin gerekiyor. Bunu da gerçek manasıyla konservatuvarda öğrenebilirsiniz. Tiyatro dışındaki alanlar için ise o eğitim olmasa da olur gibime geliyor” diye konuştu.
ANADOLU’DA NE HAZİNELER VAR, FARKINDA DEĞİLİZ
Biz toplum olarak kendi değerlerimizin farkında değiliz. Yaşadığımız toprakların altını bilmiyoruz. Nasıl bir hazineniz içinde yaşadığımızın farkında değiliz. Bizden önceki insanlar bu topraklarda sadece arkeolojik kazılarda karşımıza çıkan objeler bırakmadılar, devasa bir kültür mirası bıraktılar. Biz yeni kuşaklar olarak bu mirası gücelleyip o gelenekleri ne yazık ki koruyamıyoruz. Günümüz insanı bir tek şeyi anlar hala geldi: Paran var mı, var, iyi o zuman sırtın yere gelmez! Kendi mirasımıza sahip çıkacak kadar donanımlı olmamız gerekirken kaybetmişiz, bilmiyoruz. O zaman yönetmen nasıl filmini yapacak bunun? Tanımyor, ne anlatacak ki vatandaşa. Kültürel mirasımızı güncellemeyi geçtim, kendi bildiklerimizi de unutmuşuz.
ESİR OLURSUN
Hiçbir şey yokken seni sevsinler diye düz duvara tırmanacaktın. Ne oldu? Geldiğin yolu unutmaman lazım. Seyirci için iş yapıyoruz. Sonrasında şöhret egosuyla seyirciyi döver hale gelirsen, o egonun zavallı bir esiri haline gelirsin.
Eşi Ercan Kesal’ın 25 sene önceki hediyesini tiyatroya taşıyacak
Ödüllü oyuncu Nazan Kesal, yakın zamanda tiyatroseverlerle buluşturacağı tek kişilik oyunu hakkında konuştu: İranlı şair Füruğ Ferruhzad, Ortadoğu’da kadın olmanın sancısını yaşamış çok önemli biri. 1967 yılında 32 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Ben şimdi onun hayatını yeniden yazdırdım. 25 yıl önce eşim Ercan Kesal’ın imzalı olarak hediye ettiği bir kitap vesilesiyle tanıştım Füruğ Ferruhzad’la. Ercan’ın ilk hediyesi oydu bana.
Ego bizim için en büyük tuzak
Sanatçı olmak ya da olmamak beni seyirciden ayırmıyor. Temelimizdeki kötücül duyguları tamir etmek, nefsimizi daha iyi bir insan haline getirmek için çaba harcamak zorundayız. Ego dediğiniz şey bizim en büyük tuzağımız. Egoyla meselesini halletmemiş sanatçıların farklı bir rol oynadığını hiç görmedim.
Çalıştığım sete pasta, börek götürüyorum
Nezaketsizlikten, hadsizlikten ve riyadan hiç hoşlanmıyorum. Çalıştığım setler neşeli olmak zorunda. Somurtan insana tahammülüm yok. O kadar uzun süre çalışıyoruz ki orada. Çalıştığım sete pasta, börek, helva götürüyorum. Çünkü sette çalışan herhangi birinin mutlu olması, beni çok mutlu ediyor.
Yapımcılar yetenek peşinde koşmuyor
Yapımcılar yetenek peşinde koşarsa usta oyuncular kurtulabilir ama yapımcılar genellikle kaşı gözü güzel kızlar, vücut yapmış erkekler peşinde koşuyor. Biz oyuncular mükemmeli oynamak isteriz ama mükemmele yaklaştıkça uzaklaşır bizden.
TRT hepimizin kanalı
Şimdi bana bazı seyirciler geliyor diyor ki “Diziniz TRT’de yayınlanıyor sizi izlemeyeceğim.” İzlemezsen izleme, o senin sorunun! TRT hepimizin kanalı. Hepimizin vergileriyle ayakta duran bir kurum. Dünya çapında yayıncılığa yakışır kalitede bir işi TRT’de görmek çok hoşuma gidiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.