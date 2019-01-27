'Şöhret olmak isteyeni dersime almıyorum!'

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nazan Kesal, yapımcıların yetenekli oyuncuların peşinde olmadığını belirterek, “Yapımcılar kaşı gözü güzel kızlar, vücut yapmış erkekler peşinde koşuyor. Konservatuvardan mezun, yetenekli o kadar çok oyuncu var ki, kimse dönüp bakmıyor. Kamera önü oyunculuk dersi veriyorum ve ünlü olmaya gelenleri oyunculuk dersine almıyorum” dedi.

Kesal, Zeytinburnu Belediyesince gazeteci Bedir Acar yönetiminde düzenlenen “Sanatın Ustaları Konuşuyor” isimli söyleşi programının konuğu oldu. Küçük bir kasabada büyüdüğünü ve ilk taklitlerini konu komşuya yaptığını dile getiren sanatçı, ailesinin isteği üzerine ticaret lisesinde bankacı ya da muhasebeci olmak üzere okuduğunu ancak sanat yeteneği dolayısıyla yolunun güzel sanatlar fakültesine çıktığını söyledi.

TİYATRODA EĞİTİM ŞART

TRT 1’in yeni dizisi “Halka”da rol almaya başlayan Kesal, eğitimin her alanda ve herkes için önemli olduğuna dikkati çekerek, “Tiyatro yapıyorsanız yüzde 100 konservatuvar eğitimi gerekli. Çünkü tiyatro dediğimiz alan çok özel bir alan ve canlı bir performans. Bunun için özel bir kondisyon, farkındalık, akıl ve disiplin gerekiyor. Bunu da gerçek manasıyla konservatuvarda öğrenebilirsiniz. Tiyatro dışındaki alanlar için ise o eğitim olmasa da olur gibime geliyor” diye konuştu.