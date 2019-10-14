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ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'ta bu hafta neler indirimde?

ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK'ta bu hafta neler indirimde? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık / Derin Tencere 49,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Tava 29,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Sahan Tava 24,90 TL'den, Kare Borcam 1950 cc 19,95 TL'den ve Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 17,95 TL'den satışa çıkarılıyor.

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ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu  yayında. ŞOK'ta bu hafta neler indirimde? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık / Derin Tencere 49,90 TL'den,  Kumsal Granit Efektli Kapaksız Tava 29,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Sahan Tava 24,90 TL'den,  Kare Borcam 1950 cc 19,95 TL'den ve  Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 17,95 TL'den satılacak. ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım.. 
 
ŞOK'TA BU HAFTA NELER İNDİRİMDE? 
ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık / Derin Tencere 49,90 TL'den,  Kumsal Granit Efektli Kapaksız Tava 29,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Sahan Tava 24,90 TL'den,  Kare Borcam 1950 cc 19,95 TL'den ve  Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 17,95 TL'den satılacak.
 
ŞOK 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU  YAYINDA! 

 
 

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

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