ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'ta bu hafta neler indirimde? ŞOK 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK'ta bu hafta neler indirimde? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık / Derin Tencere 49,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Tava 29,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Sahan Tava 24,90 TL'den, Kare Borcam 1950 cc 19,95 TL'den ve Paşabahçe Silindir Saklama Kabı 2'li 17,95 TL'den satışa çıkarılıyor.