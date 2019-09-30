ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini alıyor. ŞOK markette bu hafta; Kumsal Granit Efektli Tava 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Sahan 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Tava 26,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Karnıyarık Tencere 47,90 TL'den, Kumsal Granit Efektli Derin Tencere 47,90 TL'den ve Titiz Takeaway Kutu çeşitleri 2 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. ŞOK market 2 Ekim aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.