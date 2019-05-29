ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde bayram şekeri ve çikolata fırsatları! 29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesindeki bayram fırsatları neler?

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesindeki bayram şekeri ve çikolata fırsatları 4 Haziran’a kadar ŞOK marketler zinciri reyonlarında sizleri bekliyor olacak. Ramazan Bayramına sayılı günler kal ev alışverişi yapmaya başlayan vatandaşlar bayram şekeri ve çikolatalarını uygun fiyata en yakınlarındaki ŞOK’tan alabilirler. Peki, ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde çikolata ve bayram şekeri ne kadar? Godiva madlen çikolata 200 gr. 24,95 TL, Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 23,75 TL, Elvan fondante sütlü fondan 500 gr 12,95 TL’den satılırken Şölen Octavia poşet 500 gr. 18,95 TL’den satılıyor. Kaliteli şekerli de uygun ve cazip fiyata almanı mümkün. Karmen badem şekeri/böğürtlen draje 160 gr. 9,95 TL’den satılırken, Saray sütlü çikolatin 300 gr. 6,95 TL, Ülker çikolatin sütlü çikolata 400 gr. 19,90 TL, ülker hobby fındıklı bar 250 gr ise 6,45 TL’den sizleri bekliyor olacak. İşte haberimizin detayları…

ŞOK 29 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.