ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! Digital ve temizlik ürünlerinde büyük indirim!
ŞOK 6-9 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler raflardaki yerini aldı. ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki ürünlerinde digital ve temizlik ürünlerinde büyük indirim var. Evinizin ihtiyaçları hafta sonu ŞOK marketlerde yine çok ucuz. Evinizin her ihtiyacını burada karşılayabilirsiniz. Peki, ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var? Fantom speedy dik süpürge 2 yıl garanti fırsatıyla 119,00 TL’den satılırken digital baskül 37,50 TL’den raflarda. Örgü desenli çöp kovası 11,95 TL, örgü desenli kapaklı kutu 9,99 TL, örgü desenli tuvalet fırçası 9,99 TL, Temizlik kovası da aynı fiyattan satılıyor. Kapı arkası askılık 7,99 TL’den satılırken 4’lü ahşap görünümlü plastik askı ise 6,99 TL’den satışta. İşte ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki ürünlerinde digital ve temizlik ürünlerinde büyük indirim var. Evinizin ihtiyaçları hafta sonu ŞOK marketlerde yine çok ucuz. Evinizin her ihtiyacını burada karşılayabilirsiniz. Peki, ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var? 9 Temmuz Salı gününe kadar bu fırsatları kaçırmayın. Fantom speedy dik süpürge 2 yıl garanti fırsatıyla 119,00 TL’den satılırken digital baskül 37,50 TL’den raflarda. Örgü desenli çöp kovası 11,95 TL, örgü desenli kapaklı kutu 9,99 TL, örgü desenli tuvalet fırçası 9,99 TL, Temizlik kovası da aynı fiyattan satılıyor. Kapı arkası askılık 7,99 TL’den satılırken 4’lü ahşap görünümlü plastik askı ise 6,99 TL’den satışta. Bu indirimlerin yanında 25 TL ve üzeri alışverişlerde Head & Shoulders Şampuan çeşitleri 15,90 TL yerine 9,00 TL, Ariel sıvı deterjan çeşitleri ise 26,90 TL yerine 20,00 TL’den satılıyor. İşte ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 6-9 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
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