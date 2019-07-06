ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! Digital ve temizlik ürünlerinde büyük indirim!

ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki ürünlerinde digital ve temizlik ürünlerinde büyük indirim var. Evinizin ihtiyaçları hafta sonu ŞOK marketlerde yine çok ucuz. Evinizin her ihtiyacını burada karşılayabilirsiniz. Peki, ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var? 9 Temmuz Salı gününe kadar bu fırsatları kaçırmayın. Fantom speedy dik süpürge 2 yıl garanti fırsatıyla 119,00 TL’den satılırken digital baskül 37,50 TL’den raflarda. Örgü desenli çöp kovası 11,95 TL, örgü desenli kapaklı kutu 9,99 TL, örgü desenli tuvalet fırçası 9,99 TL, Temizlik kovası da aynı fiyattan satılıyor. Kapı arkası askılık 7,99 TL’den satılırken 4’lü ahşap görünümlü plastik askı ise 6,99 TL’den satışta. Bu indirimlerin yanında 25 TL ve üzeri alışverişlerde Head & Shoulders Şampuan çeşitleri 15,90 TL yerine 9,00 TL, Ariel sıvı deterjan çeşitleri ise 26,90 TL yerine 20,00 TL’den satılıyor. İşte ŞOK 6-9 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 6-9 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK MARKET

Türkiye’nin 81 ilinde 6.642’yi aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.