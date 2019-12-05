ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Altıgen Çocuk Oyun Parkı 139,90 TL'den, SNOPY Oyuncu Kulaklık 39,90 TL'den, Everest Oyuncu Klavye 34,90 TL'den ve Everest Oyuncu Mouse 19,90 TL'den satışa sunulacak.