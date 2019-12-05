11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7647
  • 6,3995
  • 273.243
  • 108251
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Altıgen Çocuk Oyun Parkı 139,90 TL'den, SNOPY Oyuncu Kulaklık 39,90 TL'den, Everest Oyuncu Klavye 34,90 TL'den ve Everest Oyuncu Mouse 19,90 TL'den satışa sunulacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Altıgen Çocuk Oyun Parkı 139,90 TL'den, SNOPY Oyuncu Kulaklık 39,90 TL'den, Everest Oyuncu Klavye 34,90 TL'den ve Everest Oyuncu Mouse 19,90 TL'den satışa çıkarılacak. ŞOK 7 Aralık aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım.. 
 
ŞOK 7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK markette bu hafta; Altıgen Çocuk Oyun Parkı 139,90 TL'den, SNOPY Oyuncu Kulaklık 39,90 TL'den, Everest Oyuncu Klavye 34,90 TL'den ve Everest Oyuncu Mouse 19,90 TL'den satışa çıkarılacak.
 
ŞOK 7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül'den 'Ceren Özdemir' açıklaması

Bakan Gül'den 'Ceren Özdemir' açıklaması

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Emekliye 344 lira aile yardımı müjdesi

Emekliye 344 lira aile yardımı müjdesi

Fena yakalandı, istifa etti

Fena yakalandı, istifa etti

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Osmaniye'de ele geçirildi: Değeri 5 milyon dolar

Osmaniye'de ele geçirildi: Değeri 5 milyon dolar

Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı!

Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı!
 

POPÜLER HABERLER

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA