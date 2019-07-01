Artvin’den 1 Aralık 2013’te yolan çıkan Gürgen çiftinin minibüsü Erzurum Uzundere’deki Tortum Gölü’ne uçtu. Fatma Gürgen (46) boğuldu. Olay öncesi araçtan indiğini söyleyen eşi İsmail Gürgen (70) hakkında takipsizlik kararı verildi. Şüphelinin yeğeni Ferdi Gürgen, 30 Temmuz 2018’de bir ihbar mektubu yazarak, "Yengem amcamın kendisini Tortum’da öldürmeyi planladığını söylemişti” dedi.

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Hakkında iddianame hazırlanan İsmail Gürgen, 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken Yusufeli’nde yakalanarak tutuklandı. Olay günü tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan indiğini söyleyen Gürgen, “Eşim arabayı kullanmaya çalışırken araç düşmüş” dedi. Ancak tutanakta kan izinin direksiyonda değil aracın sağ köşesinde görüldüğü, şoför kapısının açık olduğu, sağ yolcu kapısı kilidinin kırık olduğu, aracın el freninin de inik vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

(Akşam)