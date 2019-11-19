ŞOK market 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel listesinde neler var? ŞOK aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK market 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markette bu hafta birbirinden güzel ürünler yine müşterilere sunulacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL'den, Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Teba Elektrikli Cezve 27,90 TL'den, Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL'den, Kumsal Krep Tava 24,90 TL'den ve Kumsal Tava 36,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market 20 Kasım aktüel ürünler listesi sizlerle..