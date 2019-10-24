ŞOK market 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
ŞOK market 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK markette her hafta müşterilerin beğenisine yepyeni ürünler sunuluyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK market indirimli ürünler listesi yine sürprizlerle dolu. ŞOK markette bu hafta; LG K9 Akıllı Telefon 699 TL'den, Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL'den, Radyatör Antifrizi 19,95 TL'den, Oto Cam Sileceği 6,99 TL'den, Piranha Araç İçi Süpürge 49,90 TL'den, Kompresör 250 PSI 34,90 TL'den, Akü Takviye Kablosu 34,90 TL'den ve Oto Paspas 34,90 TL'den raflardaki yerini alacak.
ŞOK market 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK market indirimli ürünler listesi yine sürprizlerle dolu. ŞOK markette bu hafta; LG K9 Akıllı Telefon 699 TL'den, Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL'den, Radyatör Antifrizi 19,95 TL'den, Oto Cam Sileceği 6,99 TL'den, Piranha Araç İçi Süpürge 49,90 TL'den, Kompresör 250 PSI 34,90 TL'den, Akü Takviye Kablosu 34,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market 26 Ekim aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK markette bu hafta; LG K9 Akıllı Telefon 699 TL'den, Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL'den, Radyatör Antifrizi 19,95 TL'den, Oto Cam Sileceği 6,99 TL'den, Piranha Araç İçi Süpürge 49,90 TL'den, Kompresör 250 PSI 34,90 TL'den, Akü Takviye Kablosu 34,90 TL'den ve Oto Paspas 34,90 TL'den raflardaki yerini alacak.
ŞOK MARKET 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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