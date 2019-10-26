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ŞOK market 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel listesinde neler var?

ŞOK market 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK markette her hafta yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; LG 43' Dahili Uydu Alıcılı Smart Tv 2.849 TL'den, Inox Aspiratör 109 TL'den, Sinbo Çelik Su Isıtıcı 59,90 TL'den, Sinbo Çubuk Blender 69,90 TL'den ve Aile Boyu Çaydanlık 59,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market 30 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ŞOK 30 Ekim 2019 aktüel listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. ŞOK market 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market müşterileri tarafından yoğun ilgi gösterilen aktüel ürünlerde her hafta uygun fiyat avamtajı sunuluyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; LG 43" Dahili Uydu Alıcılı Smart Tv 2.849 TL'den, Inox Aspiratör 109 TL'den, Sinbo Çelik Su Isıtıcı 59,90 TL'den, Sinbo Çubuk Blender 69,90 TL'den ve Aile Boyu Çaydanlık 59,90 TL'den yer alıyor.
 
ŞOK 30 EKİM 2019 AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK markette bu hafta; 43" Dahili Uydu Alıcılı Smart Tv 2.849 TL'den, Inox Aspiratör 109 TL'den, Sinbo Çelik Su Isıtıcı 59,90 TL'den, Sinbo Çubuk Blender 69,90 TL'den ve Aile Boyu Çaydanlık 59,90 TL'den, Renkli Çelik Çırpıcı 8,99 TL'den,  Kurabiye Kalıpları 7,99 TL'den, Kapaklı Mikser Kabı 7,99 TL'den, İrem Çay Bardağı 6'lı 9,99 TL'den ve Ölçü Kabı 12,95 TL'den satılacak. 
 
ŞOK MARKET 30 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
 

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