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ŞOK market 31 Temmuz aktüel ürünler listesi yayında! ŞOK aktüel listesinde neler var?

ŞOK aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK market 31 Temmuz aktüel ürünler listesi yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı sunan ŞOK markette herhafta birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alıyor. ŞOK markette aktüel ürünler tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK'ta bu hafta elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor. ŞOK market 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...

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ŞOK market 31 Temmuz aktüel ürünler listesi yayında. ŞOK aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan ŞOK market aktüel ürünleri yoğun rağbet görüyor. ŞOK markette bu hafta;  elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor. ŞOK market 31 Temmuz aktüel ürünler listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
ŞOK AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK'ta bu hafta elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den, ayaklı kase 21,90 TL ve çelik köfte tepsisi 15,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 
 
ŞOK MARKET 31 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINDA! 

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