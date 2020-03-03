ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! 4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var?

03 Mart 2020 Salı 11:12 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:12

4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var? merak ediliyor. ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. Yoğun ilgi gören ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; LG 43’’ 4K Ultra HD Smart LED Uydu Alıcılı TV 2.999 TL'den, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL'den ve Vivaldi 3’lü Tencere Seti 99,90 TL'den satışa çıkarılacak. 3 Mart ŞOK aktüel listesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

4 MART ŞOK AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; LG 43’’ 4K Ultra HD Smart LED Uydu Alıcılı TV 2.999 TL'den, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL'den ve Vivaldi 3’lü Tencere Seti 99,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK MARKET 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!