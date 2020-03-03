İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2165
  • EURO
    6,9096
  • ALTIN
    319.234
  • BIST100
    109749
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! 4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var?
Yaşam

ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! 4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var?

ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. 4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Yoğun ilgi gören ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. ŞOK markette bu hafta; LG 43' 4K Ultra HD Smart LED Uydu Alıcılı TV 2.999 TL'den, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL'den ve Vivaldi 3'lü Tencere Seti 99,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market 3 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

03 Mart 2020 Salı  11:12 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:12

4 Mart ŞOK aktüel listesinde neler var? merak ediliyor. ŞOK market 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında. Yoğun ilgi gören ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; LG 43’’ 4K Ultra HD Smart LED Uydu Alıcılı TV 2.999 TL'den, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL'den ve Vivaldi 3’lü Tencere Seti 99,90 TL'den satışa çıkarılacak. 3 Mart ŞOK aktüel listesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

4 MART ŞOK AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; LG 43’’ 4K Ultra HD Smart LED Uydu Alıcılı TV 2.999 TL'den, Teba Elektrikli Plastik Cezve 29,95 TL'den ve Vivaldi 3’lü Tencere Seti 99,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK MARKET 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar
Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.