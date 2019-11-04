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ŞOK market 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 6 Kasım 2019 aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK market 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK 6 Kasım 2019 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda; Softshell Mont 99,90 TL'den, Erkek Örme Bere 7,99 TL'den, Erkek Balıkçı Bere 5,99 TL'den, Çocuk Çift Ponponlu Panda Bere 9,99 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den, Kadın Boyunluk 7,99 TL'den, Çocuk Atkı Bere ve Eldivenden oluşan muhteşem Takım 19,95 TL'den satılacak.

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ŞOK 6 Kasım 2019 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK market 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda kışa hazırlık ürünleri raflardaki yerini alacak. Bu hafta ŞOK'a Softshell Mont 99,90 TL'den, Erkek Örme Bere 7,99 TL'den,  Erkek Balıkçı Bere 5,99 TL'den,  Çocuk Çift Ponponlu Panda Bere 9,99 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den,  Kadın Boyunluk 7,99 TL'den gelecek. 
 
ŞOK 6 KASIM 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda;  Softshell Mont 99,90 TL'den, Erkek Örme Bere 7,99 TL'den,  Erkek Balıkçı Bere 5,99 TL'den,  Çocuk Çift Ponponlu Panda Bere 9,99 TL'den,  Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den,  Kadın Boyunluk 7,99 TL'den,  Çocuk Atkı Bere ve Eldivenden oluşan muhteşem Takım 19,95 TL'den satılacak. 
 
ŞOK MARKET 6 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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