ŞOK market 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 6 Kasım 2019 aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK market 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK 6 Kasım 2019 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda; Softshell Mont 99,90 TL'den, Erkek Örme Bere 7,99 TL'den, Erkek Balıkçı Bere 5,99 TL'den, Çocuk Çift Ponponlu Panda Bere 9,99 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den, Kadın Boyunluk 7,99 TL'den, Çocuk Atkı Bere ve Eldivenden oluşan muhteşem Takım 19,95 TL'den satılacak.