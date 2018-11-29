Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal ve Adnan Kahveci bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay P. yönetimindeki 34 AU 0397 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada yolda devriye görevinde bulunan polislerin kazayı fark edip, anons etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Şoka giren yaralı Berkay P., sedye ile ambulansa taşındığı sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına, "Beni bırakma. Anam babam beni bırakma" dedi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedaviye alındı.