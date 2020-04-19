İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı
Yaşam

Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücü polise yakalandı. 368 promil alkollü olarak yakalanan sürücüye toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi.

İHA19 Nisan 2020 Pazar 22:30 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 22:30
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Şirinköy Caddesi üzerinde Hüseyin E., 20 FJ 777 plakalı aracı ile seyir halindeyken polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs kısa süreli bir kovalamacanın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi binası önünde yakalandı. Yakalanan Hüseyin E., bir süre polisin uzattığı alkometreyi üflememek için direndi. Ardından ikna edilerek alkol testi yapılan şahıs 368 promil alkol çıktı. Sürücünün ehliyetine 100 puan cezai işlem uygulanırken ehliyetine 2 yıl 2 ay el süreyle el konuldu. Sürücü Hüseyin E.’nin ehliyetine el konulurken sokağa çıkma kısıtlamasından, alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamak suçundan toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi. Sürücü alkollü olduğundan dolayı aracı çekici yardımı ile otoparka götürüldü.

Başkan Erdoğan yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.