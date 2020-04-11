İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı
Yaşam

Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü, polis ekiplerinin ‘dur' ikazına rağmen kaçtı.

İHA11 Nisan 2020 Cumartesi 18:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:18
ABONE OL

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ikazına rağmen kaçtı. Yakalanan sürücüye hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan işlem uygulandı.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, Ali Y. idaresindeki 45 PR 799 plakalı araç, polis ekiplerinin ’dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sürücü Ali Y., kaçmaya çalıştığı yol güzergahında görevli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Ali Y.’nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Ali Y.’ye hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

12 yaşındaki Batın'dan Milli Dayanışma'ya destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.