Sultangazi'de bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Sultangazi'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yerde yatan bir kişi olduğunu fark edenler polise haber verdi. Polis, yerde yatan kişinin başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.
- DHA
SİLAH SESİNİ DUYAN OLMADI
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi 2118 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler yaptığı incelemede yerde yatan kişinin Fatih Eker olduğunu tespit etti. Eker'in tabancayla başından vurulmuş olduğu belirlendi. Polisin sokak sakinleri ve esnaflarla yaptığı görüşmede silah sesi duyanın olmadığı öğrenildi.
"YERDE YATIYORDU, BAYILDI ZANNETTİM"
2118 sokakta yaşayanlar ise silah sesi duymadıklarını söylediler. Sokak sakinlerinden birisi, "Caddeden aşağı iniyordum, evime geliyordum. Yerde biri yatıyordu. Başında da 2-3 kişi vardı. Ben bayıldı zannettim. Polisler geldi. Silahla intihar edildiğini duydum" dedi. Bir başka sokak sakini de, "Silah sesi falan duymadık. Adam yerde yatıyordu" diye konuştu. Fatih Eker'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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