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Yaşam

Sokak ortasında eski eşine dehşeti yaşattı

İstanbul Büyükçekmece'de, Can Ö., buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşi Semra D.'yi evine davet etti. Davete ret cevabı verince sinirlenen koca, eşini sokak ortasında dövdü. Yaşanan şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA15 Mart 2022 Salı 09:53 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:53
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Olay, geçen cuma günü, Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi.

Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D. sokak ortasında dövdü. Yediği darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.

Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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