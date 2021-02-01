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Yaşam

Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdılar

İstanbul Kâğıthane'de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:47
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Kağıthane Çilekli Caddesi'nde yürüyen bir kişi saat 09.15 sıralarında güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört kurşunla yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler saldırı sonrası havaya ateş açarak kaçtı.

VATANDAŞLAR KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıp olay yeri incelemesi yaptı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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