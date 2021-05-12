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Yaşam

Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan soba ustası Cemal Barun (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:36
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sobacılar arastasında atölyesi bulunan Cemal Barun'a iş çıkışı evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Barun, kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanların ihbarı ile gelen 112 acil ekipleri ağır yaralı Barun'u, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Barun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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