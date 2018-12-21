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Sokaklara sıcak müdahale

Kış yüzünü göstermeye başladı. Ankara ve İstanbul’da yetkililer, evsizleri sıcak bir kış için barınma evleri ve otellere yerleştirdi. Sokak hayvanları için ise İBB 1 ton mama dağıtıyor. 

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Havaların soğumasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve AŞTİ güvenlik personeli sokakta kalan evsizlere ulaşmak için harekete geçti. Ankara’da 46 evsiz üç öğün yemek ve banyo ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri otele yerleştirildi. İstanbul’da ise sokakta yaşayan vatandaşlar Esenyurt Kıraç’ta bulunan barınma evine götürüldü. Taksim Meydanı’nda çalışma yapan ekipler durak, bank ve çeşme teknesi gibi yerlerde battaniyelere sarılarak soğuktan korunmaya çalışan vatandaşları barınma evine davet etti. Öte yandan İBB, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, 199 besleme noktasına 1 ton kuru mama ulaştırıyor. Vatandaşlar ise sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını ALO 153 hattını arayarak bilgilendirebilir.

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