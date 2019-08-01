Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğu boğazından bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı 11 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti.
- DHA
Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu, sokakta 11 yaşındaki Cihan Gider'i boğazından bıçakladığı. Ağır yaralanan Gider, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.
Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
Esnaf, hayatını kaybeden çocuğun kanlarını, dükkanlarının önünden yıkayarak çıkardı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN KIZ ÇOCUĞU 9-10 YAŞLARINDA
Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.
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