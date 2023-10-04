Söke Pamuğu tescillendi

Ege'de pamuk üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde yetiştirilen pamuk çeşidine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapıldı.

Söke Pamuğu tescil lansman toplantısı Söke Ticaret Borsasında yapıldı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, ülke pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10, Ege'nin ise yüzde 47 ila 54'ünün karşılandığı Söke Ovası'nda pamuğun katma değerini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Söke Pidesi'nin ardından ilçenin ikinci coğrafi işaret tescilli ürününün Söke Pamuğu olduğunu aktaran Sağel, "Bu sayede pamuk ambarı olan ilçemizin adına layık bir coğrafi işaret tescili aldığımız Söke Pamuğumuz, ilçemizin markalaşmasına katkı sağlayacak." dedi.

Proje danışmanı Mesut Kaplan da ilçede pamuk tarımının 1800'lü yıllara uzanan bir tarihinin bulunduğunu dile getirdi.

Kaymakam Ali Akça'nın da bir konuşma yaptığı toplantıda tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ile pamuk söyleşisi düzenlendi.