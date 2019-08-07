Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Soma ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02´de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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