Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02´de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.