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  • Aksaray'da sömestir tatil dönüşü feci kaza: 3’ü öğrenci, 7 yaralı
Yaşam

Aksaray'da sömestir tatil dönüşü feci kaza: 3’ü öğrenci, 7 yaralı

AKSARAY'da sömestir tatilinden dönen ailelerin içinde bulunduğu hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci, 7 kişi yaralandı.

DHA02.02.2020  10:57 - Güncelleme: 02.02.2020  10:57

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sömestir tatili için gittikleri İstanbul'dan Aksaray'a dönen Suat Keskin (25) yönetimindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile yine İstanbul'dan sömestir tatilinden Niğde'ye dönen Şeref Öztürk (66) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Suat Keskin, yanındaki Yasemin Huy (37), Muhammed Mustafa Huy (12), Cumali Huy (17) ve Nebahat Altınsoy (35) ile hafif ticari araçtaki Yasemin Uzel (41) ve kızı Esma Uzel (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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