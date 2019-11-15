Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 8-14 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 61 olayda 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.
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