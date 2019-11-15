19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7438
  • 6,3539
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 8-14 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 61 olayda 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA