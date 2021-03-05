05 Mart 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 15:32

Son cemre düştü mü? sorusunun cevabı, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek? 3. Cemre toprağa düştü mü?

SON CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Baharın geldiğine dair en önemli işaretler olan cemreler bir bir düşüyor. Üçüncü cemre olan son cemre de bugünlerde toprağa düşüyor.

ÜÇÜNCE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Baharın geldiğini müjdeleyen son cemrenin de düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlayacak.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanlır.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, "kasım günleri" ve "Hızır günleri" olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.