Son dakika deprem: İstanbul’da deprem olacak mı? 2019 Türkiye’de deprem yılı mı?

Depremlerle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle son aylarda yaşanan ufak sarsıntılı depremler Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşın konuyu yakından takip etmelerine ve yaşamlarının bir parçası olmasına neden oldu. Özellikle Hollandalı bilim adamı Frank Hoogerbeets’in “Türkiye’de büyük bir deprem olacağını biliyorum, sadece ne zaman olacağını bilmiyorum “sözleri vatandaşları endişelendirdi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı artık herkes tarafından biliniyor. Peki İstanbul’da deprem olacak mı? Türkiye’de hangi iller de yakın zaman da deprem bekleniyor? İşte son depremlere dair son dakika haberlerini ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı’nın verilerine göre meydan gelen depremleri sizin için güncelledik.

TÜRKİYE’DE DEPREM OLACAK MI?

Depremlerle ilgili yaptığı tahminlerle tanınan Hollandalı bilim adamı Frank Hoogerbeets, “Evet Türkiye’de yine 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını biliyoruz. Sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama Mart ayının ilk haftası dünyanın bir yerinde büyük bir deprem bekliyorum. Bu deprem Türkiye’de olabilir. Bu mümkün. Irak ve İran’da büyük depremler meydana geldi. Sıradaki ülke Türkiye olabilir” dedi.

DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Depremler anlık olarak takip edilebilir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere anlık olarak ulaşabilirsiniz