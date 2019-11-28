İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

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Son dakika... İstanbullular dikkat! Meteorolojiden fırtına sonrası ikinci uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın saat 06.00 ile 17.00 arasında İstanbul, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da'da kuvvetli sağanak bekleniyor

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
 
FIRTINA UYARISI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
 
 
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
 
 
Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor"  ifadeleri yer aldı.
 
 

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