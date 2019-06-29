Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

Bayburt Üniversitesi’nde memur olarak görev yapan Satılmış Karslı, sabah saatlerinde Trabzon’un Sürmene ilçesine gelerek arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Dalga nedeniyle bir süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başlayan Karslı’nın yardımına arkadaşları koştu. Bu esnada olay yerinden geçen Sür-Ak Arama Kurtarma Başkanı Ahmet Cerrah da kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla denizden çıkartılan Karslı yapılan ilk müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgatlı olduğu öğrenilen Satılmış Karslı, bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte geldiği Sürmene ilçesinde son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti.