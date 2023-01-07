Son rapor yayınlandı: 41 ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE TARİHLERİ

Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı, Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu, Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı, Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı, Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı, Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı, Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı, Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı, Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı, Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı, Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı, Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Konya 11 Ocak - kar yağışlı, Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Malatya 7 Ocak - kar yağışlı, Muş 7 Ocak - kar yağışlı, Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı, Niğde 11 Ocak - kar yağışlı, Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı, Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu.

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI: CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, yağışlar iç kesimlerde kar diğer yerlerde yağmur. Sıcaklık doğuda azalacak. İstanbul parçalı bulutlu gece sisli 12 C" ifadelerini kullandı.

Şen, "Salı günü (10 Ocak) günü öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak'ta devam edecek yağmur. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdiden sera ve diğer tarımsal alanlarda tedbir alınmalı." dedi.