Son sözleri gerçeği ortaya çıkardı: İntihar değil düştüm hocam İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki doktor Asım Başar Kocaoğlu'nun ölümünün 'intihar' değil 'düşme' olduğu ortaya çıktı.