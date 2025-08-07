Sormam Lazım'ın bu haftaki konuğu Aydilge oldu!

SEZEN AKSU'YA ŞARKILI GÖNDERME

Enerjisi ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimlerinden Aydilge, Sormam Lazım'da Merve Yılmaz Oruç'un sorularını yanıtladı. Yeni teklisi Yaşayalım Hemen'i geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturan Aydilge, şarkıda Türk müziğinin kıymetli seslerinden Sezen Aksu'ya tatlı bir gönderme olduğunu anlattı.

ÜLKEMİZDE GÖZYAŞI TİCARETİ YAPILIYOR

Yaşayalım Hemen'in insanlara enerji ve mutluluk vermesini istediğini söyleyen Aydilge, "Ülkemizde her alanda çok fazla gözyaşı ticareti yapılıyor. Zaten birçok üzüntümüz var. Ve bunları kullanarak cebini doldurmaya çalışan insanlar görüyorum. Bütün acılara rağmen yaşamak bizim içimizde var ve bu şans bize bir kere veriliyor" diyor.

FENOMEN OLMAK İÇİN MÜZİK KULLANILIYOR

Son zamanlarda müzik sektöründe çıkan ve tartışmalara neden olan şarkılarla alakalı da konuşan Aydilge, içerik üreticilerinin müziği bir araç olarak kullandığını ve amaçlarının asla müzik yapmak olmadığını söylüyor: "Sadece rap ile sınırlandırmak doğru değil. Turabi diye bir adam var, yaptığı şarkı rap değil ama korkunç sözler var. Ben bunlara müzik değil içerik üretimi diyorum. Ve bunlar dinleniyor. Zaten bu anlamda bir dönem farkındalık oluşturmaya çalıştım. İnsanları, 'Ben bunun daha iyisini hakediyorum' noktasına getirmek istedim. Burada yapılmak istenen bir kitleye, fenomenliğe ulaşmak. Ve burada çok ciddi başka bir sorun var. Bu şarkılarla saldırganlığa varan içerikler normaleştiriliyor. Elbette artan şiddetin tek nedeni bu değil. Ancak bu üretimler pekişitirici bir görev görüyor. O yüzden ne dinlediğimize dikkat etmemiz gerekiyor."

GALATASARAY KUTLAMALARI ÇOK ÖZELDİ

Çocukken babası ile maçlarına gittiği Galatasaray'ın Yenikapı'da gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarına katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydilge, babası ile arasında geçen diyaloğu da izleyicilerle paylaştı.

İLİŞKİ KOÇLARINA BAKIP EVLİLİĞİNİ MAHVETMEYİN

Eşi ile ilgili de konuşan Aydilge, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Mutlu evliliğin sırrı, mutlu evliliğin sırrını anlatan kimseyi dinlememek bence. Her ilişki biriciktir. İlişki tavsiylerine bakıyorum resmen bir güç savaşı... Evlilik bir güç savaşı değil güç birliğidir. Stratejiyle, matematikle aşk çözülmez. Evlendiğinizde elbette kendi benliğinizden vazgeçmeyeceksiniz ama bir çift olarak yeni bir varlık kazanıyorsunuz. Hangi okuldan mezun olduğu, ne okuduğu belli olmayan ve kendine ilişki koçu diyen insanların size akıl vermesiyle evliliğiniz mahvetmeyin."

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.

