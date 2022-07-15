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Yaşam

Soruşturma başlatıldı! Yahudi mezarlığına saldıranların kimliği şaşırttı

Beyoğlu Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığı zarar verildiği belirtilirken saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Adalet Bakanı Bozdağ, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

DHA15 Temmuz 2022 Cuma 15:54 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası inceleme sonucu olayın 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi. Mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayın 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

  • Hasköy Yahudi Mezarlığı
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