'Sosyal böcekler' kış hazırlığına başladı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan karıncaların kış hazırlığı başladı.

Arı ve akkarınca olarak da bilinen termitlerle "sosyal böcek" olarak adlandırılan karıncalar, sonbaharın gelmesiyle toprak altında aylarca sürecek kışlama için hazırlık yapıyor.

Çevredeki besin maddelerini ve soğuktan korunmak için kullanabilecekleri malzemeleri yer altındaki yuvalarına taşıyan karıncalar, sert geçen kış şartlarından etkilenmemek için aralıksız çalışıyor.

Yuvalarına onlarca metre mesafedeki alanlarda gezerek buldukları maddeleri sırtlayan işçi karıncaların hummalı çalışması, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Yakın çekim tekniğiyle görüntülenen kış hazırlığı, karıncaların; bitmek bilmeyen enerjisini, esrarengiz fiziğini ve çalışma şekillerini gözler önüne seriyor.

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